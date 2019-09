Diyarbakır annelerini anlatırken HDP’yi koruma kalkanına aldı

BUGÜN NELER OLDU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Diyarbakır annelerinin HDP il binası önündeki evlat nöbetini parti meclesi toplantısında değerlendirdi. Ancak Kılıçdaroğlu'nun annelerin çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasında etkili olan HDP'den tek kelime söz etmemesi dikkat çekti. Kılıçdaroğlu bununla da kalmayarak Diyarbakırlı annelerle Cumartesi annelerini kıyasladı ve anneler arasında ayrımcılık yapıldığını öne sürdü. Kılıçdaroğlu, uluslararası Suriye konferansı düzenleyeceklerini belirterek "Biz Suriye sorununun hukuk içinde ve Suriye'nin bütünlüğü korunarak çözülmesini istiyoruz. Egemen güçlerin Suriye'den çıkmasını istiyoruz. Türkiye, İran, Irak ve Suriye'nin, Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı kurmasını istiyoruz. Esad da 'Ben ülkemde terörist istemiyorum, çıkın kardeşim topraklarımdan' diyor. 'Esad ile otur konuş' diyoruz, sen de biz de o da Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunuyoruz. Asıl aktörle konuşacaksın, 'Hayır ben Rusya ile Amerika ile konuşacağım.' O ülkeler kendi ülkelerinin çıkarını isterler, her ülke kendi ülkesinin çıkarını savunur." diye konuştu. Daha önce Doğu Akdeniz'e ilişkin sözleri nedeniyle eleştirilen Kılıçdaroğlu, bu kez Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de zor durumda olduğunu iddia etti. Kılıçdaroğlu, Akdeniz'e uzun sınırı olan iki büyük devlet olan Mısır ve Türkiye'nin, "barışması gerektiğini" savundu. Kılıçdaroğlu, "Her seferinde diyorlar ki 'Kılıçdaroğlu darbecileri destekliyor.' Ben demokrasiyi savunuyorum ama ülkemin çıkarları her şeyin üzerindedir. Türkiye ve Mısır el ele verirse Doğu Akdeniz'deki bütün sorunları çözerler. Biz Mısır'ı düşman ettik. Kıbrıs Rum Yönetimi, Yunanistan, İsrail, İtalya, Ürdün, Filistin ve Mısır... Olmayan tek ülke Türkiye. 'Türkiye Doğu Akdeniz'de yalnız kaldı' dediğim zaman 'Biz oraya gemi gönderiyoruz. "Ben de biliyorum gemi gönderildiğini, ona itiraz etmiyorum. İtirazım, uluslararası arenada yalnız kaldık" diye konuştu.