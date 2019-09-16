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'da operasyonu: 7 gözaltı

'da polisin tefecilere yönelik düzenlediği operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 16.9.2019 12:14 Güncelleme Tarihi: 16.9.2019 12:14
Elazığ'da tefeci operasyonu: 7 gözaltı
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, vatandaşlara belli bir faiz oranı karşılığında para vererek senet imzalatmak suretiyle tefecilik yapan kişilere yönelik çalışma başlattı. Polisin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptığı çalışmada, bazı şahısların para karşılığında gayrimenkulleri ipotek altına almak suretiyle haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi. Bugün eş zamanlı yapılan operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda boş ve doldurulmuş vaziyette senet ele geçirildiği öğrenildi.
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Elazığ'da tefeci operasyonu: 7 gözaltı
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