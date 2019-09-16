Herkes için buradayız

BUGÜN NELER OLDU

Diyarbakır'da çocukları kandırılarak dağa çıkarılan ailelerin HDP İl binası önündeki eylemine 13.günde bir aile daha katıldı ve ailelerin sayısı 33'e ulaştı. Eyleme son alarak Erzurum Horasan'dan gelen baba Mehmet Emin Coşkun'un katıldı. Oğlu İbrahim'in fotoğrafıyla parti binası önünde oturan baba Coşkun "Oğlum Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 2. sınıfta okurken 5 yıl önce kandırılarak dağa çıkarıldı. Oğlum çok başarılı bir çocuktu. Sosyal çevresi vardı. Üniversiteyi kazanınca Muğla'ya götürüp kaydını yaptırdık. Ama hainler sinsi ellerini oğlumun yakasından çekmediler. Allah hepsinin belasını versin. Ben de oturma eylemine evladım getirilene kadar devam edeceğim" dedi.Mersin Anamur'da yaşayan Rahime Uymaz, Diyarbakır Lice'de 2015'te eşi ve kızının yanında aracından indirilerek, kaçırılan yeğeni polis Sedat Yabalak (34) için oturma eylemine katıldı. Sedat Yabalak'ın hasta annesi Ünzile Yabalak ise 8 Eylül'de evlat nöbetine başlamıştı. Solunum hastası Ünzile Yabalak'a, 23 Eylül 1995'te şehit edilen Astsubay Murat Namdar'ın eşi Yıldız Namdar refakat ediyor. Rahime Uymaz "Sedat'ımı geri almadan gitmiyorum. Büyüğü küçüğü ses versin, her anne duyarlı olsun, babalar da duyarlı olsun. Artık yeter, ben gitmiyorum buradayım. Sedat için değil, herkes için geldim" dedi. Öte yandan gün boyunca da eylemdeki ailelere ziyaretler sürdü. Kütahya Sivil Toplum Kuruluşları Dayanışma Platformu (KÜSİDAP), destek verdi. Kütahya'da Sevgi Yolu üzerinde bir araya gelen platform üyesi bir grup kadın, adına açıklama yapan Yurdagül Kurt, "PKK'nın çocuklarımızı öldürmesine, terör kanını çocuklara bulaştıranlara sessiz kalmayacağız. Annelerin feryadı, terör örgütü sevicilerinin planlarını bozacaktır" dedi. Milli Türk Talebe Birliği Heyeti Başkanı Bursa Bölge Koordinatörü Samet Enes Öztürk, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) üyeleri ile 15 Temmuz Milli İrade Ocakları üyeleri de dün aileleri ziyaret etti.