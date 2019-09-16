İdlib için kritik zirve bugün

BUGÜN NELER OLDU

Suriye'de çatışma ortamının sona erdirilmesi, mültecilerin gönüllü geri dönüşleri için gereken şartların temini ile kalıcı bir siyasi çözümün tesisi amacıyla Astana formatında gerçekleştirilen ilk zirve 22 Kasım 2017'de Soçi'de yapılmıştı. İstanbul'da 27 Ekim 2018'de ise Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'in katılımı ile dörtlü zirve düzenlenmişti. Üç liderin bugün 5. kez bir araya geleceği zirvede, İdlib başta olmak üzere, Suriye'deki gelişmeler değerlendirilecek, çatışma ortamının sona erdirilmesi, mültecilerin gönüllü geri dönüşleri için gereken şartların temini ile kalıcı bir siyasi çözümün tesisi amacıyla gelecek dönemde atılacak müşterek adımlar ele alınacak. Türkiye zirvede ayrıca, Suriye'nin meşru temsilcileri ile rejim arasında devam eden müzakerelerin sonuçlandırılması, bu çerçevede de Anayasa komitesinin kurulması ve çalışmalarına başlamasının önemine dikkat çekecek. Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda terörist unsurlara karşı operasyon seçeneğini masaya koymasının ardından Rusya ve İran'ın pozisyonları da zirvede değerlendirilecek.Zirvenin önemli konularından biri de İdlib'teki son gelişmelerin yanı sıra Türkiye ve Rusya'nın kurduğu gözlem noktalarına son zamanlarda rejim güçleri tarafından yapılan taciz saldırıları da ele alınacak. Türkiye zirvede Fırat'ın Doğusu'nda güvenli bölge kurulmasına ilişkin ABD ile gelinen noktaya ilişkin bilgi de paylaşacak. ABD'nin beklentileri karşılamaması halinde Ankara'nın tek başına Fırat'ın doğusuna yapacağı operasyon ve güvenli bölge oluşturma konusundaki ciddiyeti bir kez gündeme getirilecek. Başkan Erdoğan'ın mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler de yapması değerlendiriliyor.Bu arada zirve için İran Cumhurbaşkanı Ruhani Türkiye'ye geldi.