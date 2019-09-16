Kazada yaralanan asker 1 yıl sonra şehit oldu

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Iğdır'da 6 Haziran 2018'de devriye görevindeyken aydınlatma direğinin kablolarının askeri araca takılması sonucu meydana gelen kazada yaralanan ve tedavisi Adana'da süren Piyade Uzman Çavuş Remzi Hatipoğlu (27) tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit, Adana Sabancı Merkez Cami'de gerçekleşen cenaze töreni sonrasında toprağa verildi. Eşi Cennet Hatipoğlu ise törene kucağında 8 aylık çocukları Yiğit Remzi Hatipoğlu'yla geldi. Eşinin arkasından dakikalarca gözyaşı döken Cennet Hatipoğlu, oğlu Yiğit Remzi'ye sarılarak ağladı. Şehit Piyade Uzman Çavuş Remzi Hatipoğlu'nun cenazesi yapılan törenden sonra Adana Buruk Mezarlığı Şehitliği'ne defnedildi.