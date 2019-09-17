15 Temmuz'a "Tasarlanmış" diyen CHP'li isimden tepki çeken paylaşım

15 Temmuz Darbesi öncesi darbecilerin yürüttüğü psikolojik harp yöntemlerine destek veren. 15 Temmuz hain darbe girişimine "tasarlanmış" diyen CHP'li Banu Özdemir şimdi de evlatlarını HDP'den geri isteyen annelere ve bu annelere destek veren sanatçıları eleştiriyor.

Günlerdir, HDP Diyarbakır İl binası önünde eylem yapan ve çocukları PKK tarafından kaçırılan annelere tüm Türkiye destek veriyor. Diyarbakır Anneleri'ne sanatçılar tarafından da destek verilmişti.

Banu Özdemir, daha önce 15 Temmuz darbe girişimi için "Tasarlanmış tesadüf" tweeti atmıştı. Özdemir'in attığı tweet büyük tepki görmüştü.

CHP'Lİ BANU ÖZDEMİR OTURMA EYLEMİ YAPAN ANNELERE DESTEK VEREN SANATÇILARA SALDIRDI

Sosyal medya hesabından tweetler atan CHP'li Banu Özdemir'e tepkiler büyüyor. HDP il binası önünde oturan annelere destek vermeye gelen sanatçıları eleştiren Özdemir, attığı bir twett'te "Hülya Koçyiğit, Yavuz Bingöl vb türevleri Diyarbakır HDP İl Binası'nın önündeki eyleme katılmışlar. Ankara, Suruç, Çorlu hangi katliamda evladını kaybeden annelerin yanınızda oldunuz? Yurtlarda tecavüze uğrayan hangi çocuğun sesi oldunuz? Set değil orası, biraz sahici olun, sahici!" ifadelerini kullandı.