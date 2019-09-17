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'de 1'i 'cü, 2 cezaevi kaçağı yakalandı

polisi haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 1'i üyesi olmak üzere 2 kişiyi yakaladı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 17.9.2019 09:56 Güncelleme Tarihi: 17.9.2019 09:58
Balıkesir'de 1'i FETÖ'cü, 2 cezaevi kaçağı yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekibinin yapmış olduğu çalışmalar neticesinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M. K. ile Konutta Birden Fazla Kişi ile Birlikte Yağma-Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma-Başkasını Bir Malı Teslimi veya Malın Alınmasına Karşı Koymamaya Mecbur Kılmak Suretiyle Yağma ve Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte Yağma Suçlarından 10 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulanan ve cezaevi firarisi olarak 6 ayrı suçtan aranan G. E. yakalandı. Aranan Şahıslar Büro Amirliğinde ifade işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi.

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