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'nün yapılanmasına yönelik operasyon

Fetullahçı Terör Örgütü'nün () yapılanmasına yönelik Antalya merkezli düzenlenen operasyonda 13 şüpheli yakalandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 17.9.2019 10:07 Güncelleme Tarihi: 17.9.2019 10:08
FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik operasyon

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün TSK içindeki yapılanmasına ilişkin bir süredir yaptığı teknik ve fiziki takip sonucu belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Antalya merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda, Hava Kuvvetleri Komutanlığında görevli 8'i muvazzaf asker, 3'ü askeri öğrenci ve 2 emekli asker olmak üzere 13 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerden emniyetteki işlemleri tamamlanan 4'ü sevk edildikleri adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik operasyon
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