‘Gelecek için geçmişle el ele tutuşmalıyız’

BUGÜN NELER OLDU

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Başkan Yardımcısı Sümeyye Bayraktar, KADEM Kırşehir Temsilciliği'nce 32. Ahilik Haftası Kutlamaları kapsamında düzenlenen 'Gönüllülük ve Kooperatifçilik' paneline katıldı. Bayraktar, burada yaptığı konuşmada, tarihsel sürekliliğin insanlık mirası olduğunu belirterek, "Türk kültürünün bugünü kimi zaman bir tespihin dağılmış tanelerinde karşılık buluyor. Ahilik Haftası gibi hatırlamaların bu dağınıklığı bir araya toplayacak bir imame görevi üstleneceğine inanıyorum. Geleceğe sağlam bir şekilde yürümenin tek yolu geçmişle el ele tutuşmaktır. Zihinsel bulanıklıkları ancak böyle net hale getirebiliriz. Teknolojinin hayatlarımızı ışık hızıyla değiştirdiği bir çağda kritik bir dönemeçteyiz. Eşiğinde olduğumuz yeni endüstri devrimi büyük bir erozyonu da beraberinde getiriyor. İnsaniyet topraklarını kaybediyoruz" dedi.