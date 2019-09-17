Örgütün 1 numarası delikte yakalanmış

BUGÜN NELER OLDU

Geçtığımiz ay düzenlenen operasyonla yakalandıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderilen DHKP-C terör örgütü Türkiye sorumlusu Kamile Kayır hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. İddianamede yer alan tanık ifadesinde Kayır'ın polis baskını ve araması tamamlandıktan sonra, arama alanında herhangi bir malzeme kalıp kalmadığının kontrol edildiği esnada, petek arkasına açılmış 45x45 cm ebatlarındaki gizli bölüm içerisinde bulunduğu kaydedildi. Gri Kategori'de aranan terörist, geçen ay gizlendiği Halkın Hukuk Bürosu'nda yakalanmıştı. İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianame çerçevesinde Kayır ilerleyen günlerde hâkim karşısına çıkacak.