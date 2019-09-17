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Pençe harekatında flaş! 3 terörist etkisiz

Pençe Harekatı ile koordineli olarak 'ın kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekatıyla 3 terörist etkisiz hale getirildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 17.9.2019 09:12 Güncelleme Tarihi: 17.9.2019 09:21
Pençe harekatında flaş! 3 terörist etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekatında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

SIĞINAK VE BARINAKLAR VURULDU, 3 HAİN DE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekâtı ile bölücü terör örgütü PKK'ya ait silah mevzii, sığınak ve barınaklar vuruldu, 3 terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.

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Pençe harekatında flaş! 3 terörist etkisiz
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