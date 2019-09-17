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Yargıtay ve Danıştay'a yeni üye seçimi 'de

Hakimler ve Savcılar (HSK) Genel Kurulunca Yargıtay'daki 8 ve Danıştay'daki 3 üyelik için yapılan seçime yönelik karar 'de yer aldı

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 18.9.2019 05:44 Güncelleme Tarihi: 18.9.2019 05:45
Yargıtay ve Danıştay'a yeni üye seçimi Resmi Gazete'de

Hakimler ve Savcılar (HSK) Genel Kurulunca boş bulunan Yargıtay'daki 8 ve Danıştay'daki 3 üyelik için yapılan seçime yönelik karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Remzi Doğan, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü Aytekin Sakarya, Ankara Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Faruk Şener, Ankara Başsavcıvekili Ramazan Dinç, Ankara Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ahmet Nazmi Alp, Ankara Hakimi Ali Ramazan Bilgisiçok, Hatay Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ahmet Turan Oral ve Ankara Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Oğuz Dik Yargıtay üyeliğine seçildi.

Danıştay Savcısı Zuhal Öztaş, Ankara Vergi Mahkemesi Başkanı Tekin Yalım ve Konya Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Kemal Kuku ise Danıştay'ın yeni üyeleri oldu.

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Yargıtay ve Danıştay'a yeni üye seçimi Resmi Gazete'de
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