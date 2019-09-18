Babalardan evlat nöbetine destek

Diyarbakır'da çocukları kandırılarak dağa çıkarılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki eylemi devam ediyor. 3 ailenin daha katılımıyla oturma eylemi yapanların sayısı 38'e çıktı.

3 Ocak 2008'de Diyarbakır'da PKK'lı teröristlerce düzenlenen bombalı saldırıda dershaneye giden oğlu Rıdvan Süer'i kaybeden Şemsettin Süer, dağa kaçırılan çocukları için oturma eylemi yapan anneleri ziyaret etti. Ankara'da yaşadığını ancak dualarının hep anneler için olduğuna işaret eden Süer, her zaman ailelerin yanında yer aldıklarını göstermek için onları ziyaret ettiğini aktardı.

Annelerin evlatlarına bir an önce kavuşmasını dilediğini ifade eden Süer, "Annelerin onurlu duruşu inanıyorum ki terörü bitirecek. İnşallah en kısa sürede evlatlarına kavuşurlar. Bizim böyle bir şansımız yok. Çocuğumuz menfur olayda şehit oldu. Annelerimizin böyle bir bekleyişi var. Hayırlısıyla evlat özlemini dindirirler inşallah" dedi.

Diyarbakır'da annelerin nöbetinde 15. gün! Anneler korku dağlarını yıkıyor

İstanbul'da yaşayan Cabir Taş da yaklaşık 4 yıl önce 14 yaşındaki kızı Ece'nin çalıştığı tekstil atölyesinden öğle molasında çıktığını ve bir daha kendisinden haber alamadıklarını söyledi. Kızı için İstanbul'dan Diyarbakır'a gelerek nöbet tutmaya başladığını söyleyen Taş, "Arkadaşlarıyla görüştüm. Bana kızımın Suriye'de örgüte alındığını söylediler. Gittim, ama bulamadım. Küçük yaşta gittiği için kimliğini değiştirdiklerini düşünüyorum. Çünkü kızım giderken kimliğini almamıştı" diye konuştu.



TEHDİT EDEN HDP'LİYE GÖZALTI

Bu arada HDP önünde eylem yapan Feyziye ve Şahap Çetinkaya'nın yakını M.B., cep telefonuna küfürlü mesaj gönderen ve kendisini tehdit eden Süleyman B. (19) hakkında suç duyurusunda bulundu. Operasyonla yakalanan Süleyman B. adli kontrol şartıyla serbest bırakılınca savcılık karara itiraz etti. Hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yakalama kararı çıkarılan Süleyman B. polis tarafından yeniden yakalandı. Zanlının, HDP Bağlar İl Gençlik Kolları üyesi olduğu öğrenildi.