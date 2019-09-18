Başkan Erdoğan 2019-2020 Akademik yıl töreninde konuştu: 2 haftada sonuç alamazsak...

Okul öncesi eğitimi hızla yaygınlaşırıyoruz. Üniversiteye girişte katsayı problemini ortadan kaldırdık. Ayrım gözetmeksizin tüm öğrencilerimizin kitaplarını ücretsiz olarak veriyoruz. Elbette bütün sorunlarımız bitmiş değil. Hayatın kendisi gibi eğitim öğretim alanı da dinamik bir süreç. Bu konuda sözü olan herkese gönlümüz ve kulağımız açıktır.

ÖĞRENCİ SAYIMIZ 1.6 MİLYONDAN 8 MİLYONA ÇIKTI

Öğrenci sayımızın 1.6 milyondan 8 milyona yükselmiş olması başarının en bariz göstergesidir. Öğretim üyelerimizin sayısını sürekli olarak arttırıyoruz. Öğrencilerimizin niteliği gibi öğretim üyelerimizin niteliğini de yükseltiyoruz.

OKUL HARCINI KALDIRDIĞIMIZDA KIYAMETİ KOPARANLAR ŞİMDİ ORTADA YOK

İsteyen her lise mezunu gencimizin yüksek öğrenime girmesinin alt yapısını oluşturduk. Yurtlarımızın yatak kapasitesini 677 bine çıkardık. Öğrenci harcını biz kaldırdık. Kıyamet koparanlar şimdi ortalarda yok. Uluslararası öğrenci sayımız 15 bindi. Şimdi 170 bine ulaştı

HALA BEKLEDİĞİMİZ NOKTADA DEĞİLİZ

13 yıl önce ülkemizde her şehre üniversite kurma kararı aldığımızda bazıları bizi eleştirmişti. Bazı üniversitelerimiz attığımız adımlara rağmen hala kendilerinden beklediğimiz seviyeye ulaşamamış durumda. Rektörlerimizden çok daha fazla gayret bekliyoruz.

YENİLİKÇİ ANLAYIŞI SÜRDÜRECEĞİZ

Yüksek öğrenim alanını yenilikçi bir anlayışla daha da ileriye taşımak için gayret etmeye devam edeceğiz. Verimlilik esasına dayalı eylem planını da hazırlamalıyız.

VAKIF ÜNİVERSİTELERİ CEBİNİ DOLDURMANIN DERDİNDE!

Adı vakıf ama kusura bakmasınlar tamamen ticari çalışıyorlar. Vakıf dediğimiz zaman farklı şeyler anlıyoruz. "Öğrencinin cebini nasıl doldururum?" diye düşünmesi gereken vakıf üniversiteleri şuan maalesef kendi cebini doldurmanın derdinde. "Kendi Ceb-i Hümayun'undan kullanmak" diyor ecdad. Bu anlayışı hakim kılmamız lazım.

İHTİSASLAŞMA ÇOK ÖNEMLİ

Yüksek öğrenimde başarının yolu belirli alanlarda ihtisaslaşmadan geçiyor. Halen 10 ihtisas üniversitesi 11 araştırma üniversitesi ile yürütülen çalışmaların bir an önce hedefine ulaşmasını diliyorum. Diploma ile ehliyet eş anlamlıydı. Günümüzde artık diploma tek başına anlam ifade etmiyor. Bilim uzun soluklu ve sabırlı bir çalışma gerektirir.

Mesleki eğitimin yeniden ele alınması şarttır. Biz çocuklarımızın, gençlerimizin, milletimizn her bir ferdinin zekasına, çalışkanlığına güveniyoruz.

Eğitim, sağlık, adalet, ulaştırma, enerji gibi temel alanlarda cumhuriyet tarihinin en önemli adımlarını gerçekleştirirken bekamızı ilgilendiren adımları da attık.

SURİYE'DE ANAYASA KOMİTESİ KONUSUNDA TÜM PÜRÜZLER GİDERİLDİ

Ankara Zirvesi'nde İdlib'teki sıkıntılı durumun rahatlamasını sağlamak için görüş birliğine vardık. Buradan söylemeliyim ki anayasa komitesi konusunda da tüm pürüzler giderildi.

2 HAFTA İÇERİSİNDE SONUÇ ALAMAZSAK KENDİ ADIMIMIZI ATARIZ

Artık laf ola beri gele yok. İcraat bekliyoruz ve güvenli bölgenin derinliğine bağlı olarak 3 milyon sığınmacıyı iskan edebiliriz. Bu anlamda batılı dostlarımızdan çok daha gerçekçi destekler bekliyoruz. Bu adımlar atılmazsa gerekeni yaparız. 2 hafta içerisinde sonuç almazsak kendi adımımızı atarız.

Başkan Erdoğan: "2 hafta içerisinde sonuç alınmazsa kendi adımımızı atarız"