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Başkan Erdoğan büyük usta 'ı unutmadı

Türkiye Cumhurbaşkanı , vefatının yedinci yılında 'ı rahmetle yad ettiğini bildirdi.

Giriş Tarihi: 19.9.2019 00:51 Güncelleme Tarihi: 19.9.2019 00:52
Başkan Erdoğan büyük usta Neşet Ertaş'ı unutmadı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefatının yedinci yılında Neşet Ertaş'ı rahmetle yad ettiğini bildirdi.

Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Instagram ve Facebook hesaplarından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"10 yıl önce bugün. 18 Eylül 2009'da Neşet Ertaş ile bir televizyon programında bir araya gelmiştik. Neşet Baba'nın eşsiz sohbeti ve sanatıyla unutulmaz bir buluşma olmuştu. Bu buluşmadan yaklaşık 3 yıl sonra, 2012'de aramızdan ayrılan Neşet Ertaş'a bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum."

İşte Başkan Erdoğan'ın paylaşımı;

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Başkan Erdoğan büyük usta Neşet Ertaş'ı unutmadı
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