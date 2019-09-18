Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Dışişleri Bakanlığından Liberya’ya taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığından Liberya’ya taziye mesajı

, Liberya'da kaldığı çıkan yangında hayatını kaybeden öğrenciler için taziye mesajı yayımladı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 18.9.2019 22:04 Güncelleme Tarihi: 18.9.2019 22:04
Dışişleri Bakanlığından Liberya’ya taziye mesajı
Dışişleri Bakanlığı, Liberya'nın Paynesville kentinde Müslüman öğrencilerin kaldığı yatılı bir okulda çıkan yangında hayatını kaybeden öğrenciler için taziye mesajı yayımladı. Mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Liberya Paynesville'de Müslüman öğrencilerin devam ettiği bir yatılı okulda çıkan yangında çok sayıda öğrencinin hayatını kaybettiği büyük bir üzüntüyle öğrenilmiştir. Yangında hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, yakınları başta olmak üzere Liberya halkına ve hükümetine taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifa temenni ediyoruz."
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Dışişleri Bakanlığından Liberya’ya taziye mesajı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN