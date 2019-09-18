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merkezli operasyonu

Operasyonda, terör örgütü 'a maddi destek sağladıkları tespit edilen 22 şüpheli gözaltına alındı, 458 bin Türk lirası, 254 bin dolar ve 19 bin avro ele geçirildi

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 18.9.2019 20:33 Güncelleme Tarihi: 18.9.2019 20:34
Diyarbakır merkezli DEAŞ operasyonu

Diyarbakır merkezli 9 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 22 şüpheli yakalandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı ile Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi koordinesinde yapılan çalışmalar kapsamında çatışma bölgelerinde faaliyet gösteren terör örgütü DEAŞ mensuplarına para aktardıkları ve maddi destek sağladıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması amacıyla operasyon düzenlendi.

Diyarbakır merkezli İstanbul, Hatay, İzmir, Bursa, Kahramanmaraş, Sakarya, Adana ve Kayseri'de belirlenen bazı adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 22 şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 458 bin Türk lirası, 254 bin dolar, 19 bin Avro, bir miktar altın ve para sayma makineleri ile çok sayıda dijital malzeme ve doküman ele geçirildi.

Polis ekiplerinin firari bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

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Diyarbakır merkezli DEAŞ operasyonu
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