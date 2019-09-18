FETÖ’ye 54 ilde operasyon: 239 gözaltı

BUGÜN NELER OLDU

FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturmada, 100'ü Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 41'i Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 32'si Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 46'sı Jandarma Genel Komutanlığı, 4'ü de Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli toplam 223 muvazzaf astsubay hakkında gözaltı kararı verildi. 54 il ve KKTC'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 168'i gözaltına alındı.ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen 12'si emniyet eski personeli 63 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 29'u yakalandı.ByLock kullandıkları ve elebaşı Gülen'in talimatıyla Bank Asya hesaplarına para yatırdıkları belirlenen 15 şüpheli gözaltına alındı.Örgüt imamlarıyla ankesörlü telefonla bağlantı kurdukları belirlenen 9 kişi gözaltına alındı.Hava Kuvvetleri Komutanlığında görevli 8'i muvazzaf asker, 3'ü askeri öğrenci ve 2 emekli asker 13 asker gözaltına alındı.ByLock kullandığı belirlenen H.D. gözaltına alındı.FETÖ sanıklarının ailelerine yurt dışından para gönderilmesi işini organize eden 4 kişi gözaltına alındı.SABAH