Geleceğimize ışık tutan TEKNOFEST başladı

Milli teknoloji üretimi için farkındalık oluşturmayı hedefleyen TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali bu yıl ikinci kez kapılarını ziyaretçilere açtı. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde Türkiye'nin önemli kurumları ve firmalarının destekleriyle yapılan TEKNOFEST ilk gününde büyük ilgi gördü. Sabah saatlerinden itibaren Atatürk Havalimanı'nın yolunu tutan katılımcılar festival alanında yoğunluk oluşturdu. Sahne önü etkinliklerle başlayan festivalin açılış töreni ise büyük ilgi gördü. Türk havacılık tarihinde yaptıkları uçuş denemeleriyle bilinen Lagâri Hasan Çelebi, Hezârfen Ahmed Çelebi ve Vecihî Hürkuş, temsili olarak canlandırılarak açtıkları yoldan devam etmeleri için anahtarları gençlere iletti.

İstanbul'da TEKNOFEST heyecanı! Solo Türk ekibinden nefes kesen gösteri!

50 BİN YARIŞMACI

İlk gününde 7'den 70'e tüm vatandaşların ilgi gösterdiği TEKNOFEST'te katılımcılar TSK envanterindeki A400 M uçağı, C 160 askeri nakil uçağı, CH-47 ve skorsky helikopterleri ile F4 2020 savaş uçağı, KT1 ve T38 eğitim uçaklarının yanı sıra Sahil Güvenlik CN-235 MSA uçağı ile jandarma ve polis helikopterlerini de yakından inceleme imkanı buldu. Festival kapsamında, Dikey Rüzgar Tüneli, Gök Bilim Planetaryum, Bilim Seferberliği Planetaryumu, Hava Araçları Sergisi, Kara Araçları Sergisi etkinlikleri düzenleniyor. Türkiye'nin dört köşesinden ve dünyadan 50 bin genç, mucit ve yarışmacı olarak teknolojideki hünerlerini sergiliyor.







CEZERİ, GÖKTUĞ, AKINCI, ALTAY...

Sergilenen araçlar içerisinde Milli Muhrip Uçağı, Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı, milli uçan araba Cezeri, mayına karşı korunaklı araç Kirpi, bomba imha robotları Ertuğrul ve Kaplan, çok motorlu insansız hava aracı Serçe, Altay tankı, özel operasyon aracı, sualtı arama kurtarma timi aracı, taktik tekerlekli araç ve yerli tasarım sürücüsüz elektrikli araç da yer aldı. Yerli ve milli araçları inceleyen vatandaşlar, sürüş deneyimi sunan birçok simülasyona katıldı. TÜBİTAK SAGE tarafından Türk Hava Kuvvetleri'nin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen Türkiye'nin ilk hava-hava füzesi Göktuğ, TEKNOFEST İstanbul kapsamında festival alanında bulunan jet eğitim ve hafif taarruz uçağı Hürjet'in altına monte edilmiş şekilde sergileniyor. Öte yandan TEKNOFEST'te kadına şiddetin önlenmesi için İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan telefon uygulaması KADES'in tanıtımı da yapıldı.







GÖKYÜZÜNDE ŞÖLEN

Festivalin ilk gününde SOLOTÜRK, Türk Yıldızları ekiplerinin gösterileri, Jandarma helikopterlerinin harman dalı oyunu, polis helikopterlerinin gökyüzünde Türk bayrağı açması onbinler tarafından alkışlarla izlendi. Öte yandan Rusların test çalışmaları sürdürdükleri MC-21 tipi yolcu uçağı da TEKNOFEST'te sergilendi. Rus SU-35 uçakları da gösteri yaptı.







TEKNOLOJİ OLMADAN TAM BAĞIMSIZLIK OLMAZ

Festivalde eşi Selçuk Bayraktar ve kızı ile birlikte SoloTürk gösterisini izleyen KADEM Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar "Teknoloji olmadan tam bağımsızlıktan bahsedemeyiz. TEKNOFEST bizim geleceğimize yapılan çok büyük bir yatırım. Buradan inşallah ülkemizin genç potansiyellerini ileride ülkemizin gururları olarak görmek için bir fırsat olarak kullanacağız. Çocukların vizyonları gelişiyor. Büyük bir fırsat onlar için" dedi.







İŞTE DRONE MİLLİ TAKIMIMIZ

TEKNOFEST kapsamında düzenlenen World Drone Cup'ta Batu Erilkun (11), Atakan Mercimek (13) ve Özgür Can Özçelik (34) Drone Milli takımımız olarak yarışıyor. 37 ülkeden 64 pilotun katıldığı turnuvada drone pilotları ilk 32'ye girebilmek için kıyasıya mücadele edecek. Drone Yarışçıları Spor Kulübü Başkanı Göksel Kervancı Türk takımı ilk kez uluslararası bir yarışta kendini gösterecek" dedi. Takımın en küçügü Erilkun "Drone kullanırken uçtuğumu hissediyorum" derken 13 yaşındaki Mercimek ise "Hazırlıklarımızı yaptık, iddialıyız" diye konuştu.







BAKAN VARANK'TAN GENÇLERE ABİ TAVSİYESİ:

GİRİŞİMCİ OLUN, FİKİR ÜRETİN, İCAT ÇIKARIN

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Abiniz olarak sizlere bir tavsiyem var; girişimci olun. Fikir üretin ve en önemlisi icat çıkarın. Hayal etmekten ve o hayallerin peşine düşmekten asla vazgeçmeyin. her adımınızda sizlerle birlikteyiz, sizlerle yol yürümek için varız. Motivasyonunuzu asla kaybetmeyin. Ben şu muhteşem kalabalığa baktığımda büyük ve güçlü Türkiye'yi görüyorum. Yurdun dört bir yanından gelen, yürekli, akıllı, parlak gençleri görüyorum.







SELÇUK BAYRAKTAR:

ÇOCUKLARIN GÖZÜNDEKİ PARILTI UMUT IŞIĞIMIZ

BAYKAR Savunma Teknik Müdürü ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar: Milli Teknoloji Hamlesiyle güçlü ve müreffeh Türkiye sımsıkı sarıldığımız ortak idealimizdir. 'Tam Bağımsız Türkiye' yolculuğuna devam edeceğiz. Bu festivalde gökyüzüne bakan her çocuğun gözlerindeki parıltı, en kıymetli umut ışığımızdır.



MİNİK MUCİT ÖMER'DEN AKILLI SANDALYE

TEKNOFEST kapsamındaki 'İnsanlık Yararına Teknoloji' yarışmasına katılan 5'inci sınıf öğrencisi Ömer Selçuk Özaydın, geliştirdiği akıllı tekerlekli sandalyesini anlattı. Yıllardır tekerlekli sandalye kullanan Zikrinaz Kılıç ve Fatma Aykut, Özaydın'ın Park sensörüne sahip, duman veya ani ısı değişikliklerini alarmla haber veren tekerlekli sandalye projesini ilgiliyle dinledi. Cevdet ÖZDEMİR/SABAH







HAVADA HARMANDALI

TEKNOFEST'te helikopterlerle yapılan gösteriler büyük alkış aldı. Helikopterlerin havada harmandalı oynaması kahkalarla izlendi. İlk milli helikopter GÖKBEY de TEKNOFEST'te görücüye çıktı.







UÇAN ARABAYA BÜYÜK İLGİ

Baykar, Cezeri Uçan Araba'yı ilk kez, TEKNOFEST'te sergiledi. Milli Uçan Araba, katılımcılardan büyük ilgi gördü.Cezeri'nin Proje Yöneticisi Ozan Yağcı, özverili bir çalışmayla 9 ayda Cezeri'yi tamamladık" dedi.