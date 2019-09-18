23 Haziran seçimleri sonrasında göreve gelen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun işçi çıkarıp yeni alımlar yaptığı İSPARK'ta bir skandal yaşandı.

İstanbul Otopark İşletmeleri Tic. AŞ (İSPARK)'ta görevli bir kişi, kendisine boş yer var mı diye soran sürücülere, "Kato'da var, Gabar'da var' cevabını verdi.

İSPARK görevlisinden 'boş yer var mı?' sorusuna skandal cevap!

Kilisli olduğunu söyleyen İSPARK çalışanının bu cevabı sosyal medyada kısa sürede yayıldı ve kullanıcılar tarafından büyük tepkiyle karşılandı.

GÖREVE GELDİĞİ GİBİ İSPARK'TAN İŞÇİ ÇIKARMIŞTI!

Yerel seçimlerin ardından göreve başlayan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB iştiraklerinden olan İSPARK'ta çalışan 240 işçinin işine son vermişti.