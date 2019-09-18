Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > İSPARK görevlisinden 'boş yer var mı?' sorusuna skandal cevap!

görevlisinden 'boş yer var mı?' sorusuna skandal cevap!

'li Başkanı 'nun göreve geldikten hemen sonra İBB iştiraki olan 'tan 240 işçi çıkaran ve yerine alım yaptığı İSPARK'ta sosyal medyada büyük tepki gören bir olay yaşandı. İSPARK'ta çalışan bir kişi, kendisine 'boş yer var mı' sorusu yönelten sürüüye "Kato'da var, Gabar'da var" cevabını verdi.

Giriş Tarihi: 18.9.2019 18:53 Güncelleme Tarihi: 18.9.2019 18:54
İSPARK görevlisinden 'boş yer var mı?' sorusuna skandal cevap!

23 Haziran seçimleri sonrasında göreve gelen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun işçi çıkarıp yeni alımlar yaptığı İSPARK'ta bir skandal yaşandı.

İstanbul Otopark İşletmeleri Tic. AŞ (İSPARK)'ta görevli bir kişi, kendisine boş yer var mı diye soran sürücülere, "Kato'da var, Gabar'da var' cevabını verdi.

İSPARK görevlisinden 'boş yer var mı?' sorusuna skandal cevap!

Kilisli olduğunu söyleyen İSPARK çalışanının bu cevabı sosyal medyada kısa sürede yayıldı ve kullanıcılar tarafından büyük tepkiyle karşılandı.

GÖREVE GELDİĞİ GİBİ İSPARK'TAN İŞÇİ ÇIKARMIŞTI!
Yerel seçimlerin ardından göreve başlayan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB iştiraklerinden olan İSPARK'ta çalışan 240 işçinin işine son vermişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
İSPARK görevlisinden 'boş yer var mı?' sorusuna skandal cevap!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN