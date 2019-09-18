Putin ve Ruhani’ye Aydın inciri

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün Ankara'daki Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi'nin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye Aydın inciri ikram ettiği görüntüler yayımlandı. Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilen zirvenin ardından Erdoğan, iki liderle bir süre sohbet etti. Özellikle Rus lider Putin'in incire büyük ilgi gösterdiği görüldü.BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde yapılan Rusya Devlet Başkanı Putin, İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin katıldığı üçlü zirvede Suriye halkına insani yardım yapılması ve "eve dönüş" konusunda tam mutabakat çıktığı öğrenildi. Liderler, başta BM ve AB ülkeleri olmak üzere tüm dünyaya Suriye halkı için yapılan yardımların arattırılması çağrısında bulundu. Liderler zirvede Suriyeli mültecilerin geri dönüşlerine dair uluslararası konferanslar düzenlemek için eşgüdümle hareket etme konusunda mutabık kaldılar. Bu çerçevede Irak, Lübnan ve Ürdün ile birlikte uluslararası bir konferans düzenlenmesi için girişim başlatıldı. ANKARA