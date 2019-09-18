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Son dakika haberi: 'da çocuk parkında dehşet! Eski eşini çocuklarının yanında bıçakladı

'da yaşanan son dakika olayı kan dondurdu. Ankara’nın Çankaya ilçesinde bir kişi 6 yıl önce boşandığı eski eşini çocuklarının yanında bıçakladı. Bu sırada olay yerine gelen polis ekipleri, vatandaşları güçlükle sakinleştirdi. Sağlık ekipleri ise yaralıları hastaneye kaldırdı.

Giriş Tarihi: 18.9.2019 23:15 Güncelleme Tarihi: 18.9.2019 23:17
Son dakika haberi: Ankara'da çocuk parkında dehşet! Eski eşini çocuklarının yanında bıçakladı

Olay, Çankaya ilçesi Sokullu Mehmet Paşa Caddesi Ahmed Arif Parkı'nda meydana geldi.

Olay, Çankaya ilçesi Sokullu Mehmet Paşa Caddesi Ahmed Arif Parkı'nda meydana geldi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Öte yandan, çevredeki vatandaşlar eski eşini bıçaklayan R.I.'ya linç girişiminde bulundu. Bu sırada olay yerine gelen polis ekipleri, vatandaşları güçlükle sakinleştirdi. Sağlık ekipleri ise yaralıları hastaneye kaldırdı.

Polis, olaya ilişkin çalışma başlattı.

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Son dakika haberi: Ankara'da çocuk parkında dehşet! Eski eşini çocuklarının yanında bıçakladı
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