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Terör destekçisi 2 belediyeye

’li Kulp Belediye Başkanı 7 kişinin katledildiği bombalı saldırıyla ilgili, Karayazı Belediye Başkanı da tutuklama kararı sonrası kaçarken yakalandı. Tutuklanan isimlerin yerine görevlendirildi

Özgür CEBE
ÖZGÜR CEBE Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 18.9.2019
Terör destekçisi 2 belediyeye kayyum

Terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık eden HDP'li 2 belediye başkanı dün düzenlenen operasyonlarla tutuklandı.
Diyarbakır'ın Kulp İlçesi Ağaçkorur Köyünde 12 Eylül günü teröristlerin yola döşediği uzaktan kumandalı mayının infilak etmesi sonucu 7 köylü şehit olmuş, 10 kişi de yaralanmıştı. Hain saldırıdan sonra başlatılan soruşturmada, patlamadan kısa süre önce belediye ait bir iş makinesinin olay yerinde görüldüğünün tespit edilmesi üzerine Belediye Başkanı Mehmet Fatih Taş, Fen İşleri Müdürü Şener Aktaş, HDP İlçe Başkanı Abidin Karaman ile Mehmet Emin Ay ile Fatma Ay çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

HDP'li belediye başkanı gözaltına alındı

Tutuklama kararının hemen ardından İçişleri Bakanlığı belediye başkanı Mehmet Fatih Taş'ı görevden uzaklaştırıp, yerine Kulp Kaymakamı Mustafa Gözlet'i kayyum olarak atadı. Soruşturmada belediye binasında arama yaptıktan sonra geriye dönük kamera kayıtlarıyla bazı dokümanlara el konulmuştu. Bu arada hain saldırının terör örgütünün sözde Şenyayla grubu tarafından gerçekleştirildiği belirlendi. Bölgede teröristlerin yakalanması için başlatılan operasyon sürüyor.

HDP’li kadın belediye başkanının başka kimlikle kaçarken yakalandığı ortaya çıktı!

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Terör destekçisi 2 belediyeye kayyum
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