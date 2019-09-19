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'de 402 düzensiz yakalandı

'de, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 402 düzensiz yakalandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 19.9.2019 17:12
Edirne'de 402 düzensiz göçmen yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı, 4'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ile 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri, yaptıkları çalışmalarda sınırı kaçak geçmeye çalışan gruplar olduğunu tespit etti.

Keşan, İpsala, Meriç ve Uzunköprü ilçeleri ile merkeze bağlı sınır köylerinde yapılan denetimlerde Eritre, Fas, Cezayir, İran, Filistin, Mısır, Pakistan, Bangladeş, Suriye ve Yemen uyruklu 402 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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Edirne'de 402 düzensiz göçmen yakalandı
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