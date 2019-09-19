BUGÜN NELER OLDU

Gaziler bugün kutlanacak Gaziler Günü dolayısıyla duygularını dile getirirken birlik ve beraberlik çağrısında bulundu.Yıllarca felçli kaldım, bebek gibi yürümeyi vs sıfırdan öğrendim. Zor zamanlar geçirdik ama devletimiz bize çok destek oldu. Eskiden sadece adımız gaziydi şimdi hükümetimiz çocuğu gibi bakıyor. Devletin başı bizimle ağlayıp, gülüyor, soframıza konuk oluyor. 22 yaşında felçli kalan biri olarak söylüyorum son yıllar bizim altın dönemimiz. Gaziler bu vatanın teminatıdır, bu özel günde bizlerin tek dileği canımızı siper ettiğimiz vatan için bir ve beraber olalım" diye konuştu.Devlet ve millet nezdinde gazi olarak anılmaktarifsiz bir mutluluk. Babasız büyüdümama vatansız yaşanmaz. Yıllardır kendiimkanlarımla çocuk ve gençlere vatan sevgisinianlatıyorum, bilinç aşılamaya çalışıyorum.Gazilerin ikinci vazifesi bu olmalı.Gaziler Günü'ne yeterince ehemmiyet verilmiyor.Sevgililer Günü bile bizden çok konuşuluyor.Terörle mücadele Varlık yokluk meselesi. Bu noktada şehit ve gazilerin olması kadar normal bir şey yok. Türkiye silah ve iman gücüyle mücadele ediyor. Devlet, millet için bulunduğumuz fedakarlığın hatırlanması bir onur. Darbe gecesine dair dejavuyu yaşadığım için de değişik duygular içindeyim. 15 Temmuz sonrası mahkeme safhalarında sanıkların savunma adı altında milletle dalga geçmesini hazırlayınca da üzgün, kırgın hissediyorum kendimi .İyi ki Allah'a inanıyoruz, Allah her türlü sıkıntının sonunda mükafatını verir. Bu yönüyle bakınca teselli oluyoruz.Devletimiz elinden geldiği kadar sahip çıkmaya çalışıyor, ama keşke hiç 15 Temmuz yaşanmasaydı, terör olayları olmasaydı. Bunlar keşke hiç yaşanmasa. İnşallah, bir kişi daha şehit veya gazimiz olmasın. Analar PKK'dan çocuklarını kurtarmaya çalışıyor. Onlara destek verilmeli, herkes terörle arasına mesafe koymalı. Yine bir vazife düşerse hiç düşünmem üzerime düşeni yaparım. Allah polisimizi ve askerimizi korusun.Başkan Erdoğan 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle yayımladığı mesajında "Şehitlik ve gazilik unvanları, hiçbir dünyevi payeyle ölçülemeyecek derecede büyük bir şereftir. Bu gazi milletin bir ferdi olmak hepimiz için gurur kaynağı. En büyük arzumuz, şehit ve gazilerimizin emanetini muhafaza etmek" dedi.