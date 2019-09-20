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şüphelisi 'ta semt pazarında yakalandı

'den aranan iş adamı sahte kimlikle 'ta semt pazarında yakalanarak gözaltına alındı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 20.9.2019 13:36 Güncelleme Tarihi: 20.9.2019 13:45
FETÖ şüphelisi Beşiktaş'ta semt pazarında yakalandı

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri FETÖ'den 'Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan aranan işadamı 68 yaşındaki işadamı A.İ. İ.'yi Beşiktaş'ta bir adreste saklandığını belirleyerek çalışma başlattı. Polis ekipleri, Nişantaşı ve Beşiktaş'ta çok sayıda lüks rezidans yapan FETÖ şüphelisi inşaatçı A.İ.İ.'yi semt pazarında sahte kimlikle yakalayarak gözaltına aldı.

Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri A.İ.İ.'nin yurtdışına kaçma hazırlığı içerisinde olduğunu belirledi. A.İ.İ.'nin 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.İ.İ. adliyeye sevk edildi.

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FETÖ şüphelisi Beşiktaş'ta semt pazarında yakalandı
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