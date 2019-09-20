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'nün finans yapısına operasyon

'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü adliyeye sevk edildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 20.9.2019 09:29

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan aktif görevdeki öğretmen Y.G. ile R.R.Ş, B.A. ve İ.Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan Y.G, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

R.R.Ş, B.A. ve İ.Ö. ise adliyeye sevk edildi.

Ekipler, 3 gün önce yurt dışından banka aracılığıyla gönderilen paranın, FETÖ'den Samsun ve çevre illerinde ihraç edilen, açığa alınan veya cezaevinde bulunanların yakınlarına ulaştırılmasını organize eden ve finans sağlayanlara yönelik kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlemiş, 4 zanlı gözaltına alınmıştı.

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FETÖ'nün finans yapısına operasyon
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