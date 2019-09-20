‘Hergün boş mezarda gözyaşı döküyorum’

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Çocukları dağa kaçırılan ailelerin 3 Eylül günü HDP il binası önünde başlattıkları oturma eylemi sürüyor. Muş ve Konya'dan gelen 2 ailenin katılımıyla evlat nöbeti tutan aile sayısı 42 oldu.Konya'nın Akşehir İlçesinden gelerek HDP önündeki oturma eylemine katılan anne Yıldız Ballı, kızı Yasemin'in 5 yıl önce İstanbul Esenyurt'tan kandırılarak dağa kaçırıldığını belirterek, "Kızımdan 5 yıldır haber alamıyorum. 2014 yılında İstanbul Esenyurt'ta oturuyorduk. Sabah işe gidiyorum diye evden çıktı, bir daha dönmedi. Ağabeyine telefon açıyor 'terör örgütü beni kaçırıyor bana yardım et' diye. Ağabeyi nerede olduğunu sorunca telefon kapanıyor" dedi.Acılı anne 10 gün önce küçük kızının internetten tesadüfen Yasemin'in öldüğüne dair haber okuduğunu belirterek, "Yasemin öldü diye haber çıkmış, ölüm haberini Murat Karayılan vermiş. Cesedini neden göndermiyorlar bana o zaman. Kızımın öldüğüne inanmıyorum" dedi.Ya ölüsünü ya dirisini istiyorum. Konya'da kendimce mezar hazırladım. Hep o mezara giderek ağlıyorum. Ancak içi boş bir mezar. Anlamıyorum neden bizim evlatlarımız gidiyor? Boy boy kendi evlatlarının fotoğrafını internetlere atıyorlar. Yurt dışında okuyorlar. Bizim evlatlarımız nerede?" diye konuştu.Gözü yaşlı anne, kızına seslenerek, "Yasemin, annem ben biliyorum sen ölmemişsin annenin sesini duy gel yavrum. Korkma onlardan devletimiz var onlara sığın. 5 yıldır acını çekiyorum, 10 gün önce haberini alınca annen bayıldı felç oldu, 3 gün konuşamadım. Annem seni çok seviyorum" dedi.Muş'tan gelerek oturma eylemine katılan 8 çocuk babası Halit Altun ise, oğlunun kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak oğlu Muhsin'in Malatya İnönü Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliğinde okurken 4 yıl önce kandırılarak dağa çıkarıldığını söyledi. Gözü yaşlı baba, "Muhsin'ime 4 yıldır hasret kaldım. Ne yer, ne içer bilmiyorum. HDP'li Milletvekilleri, belediye başkanları siz niye göndermiyorsunuz kendi çocuklarınızı" diye konuştu.