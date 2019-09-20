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kod adlı etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı () ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin () ortak operasyonuyla Irak'ın kuzeyindeki Gara belgesinde etkisiz hale getirilen 3 'lıdan birinin kod adlı olduğu tespit edildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 20.9.2019 14:05 Güncelleme Tarihi: 20.9.2019 14:25
Zinar Şiyar Adıyaman kod adlı Mehmet Bayden etkisiz hale getirildi

Edinilen bilgiye göre, 16 Eylül 2019'da düzenlenen ortak operasyonda, Gara bölgesinde etkisiz hale getirilen 3 PKK terör örgütü mensubundan birinin PKK/KCK'nın sözde istihbarat yapılanması NLP bünyesinde üst düzeyde faaliyet gösteren Zinar Şiyar Adıyaman kod adlı Mehmet Bayden olduğu belirlendi.

Hakkında mahkeme tarafından yakalama ve tutuklama kararı bulunan Mehmet Bayden'in bölücü terör örgütüne 1990'lı yılların başında katıldığı, bir dönem PKK Merkez Karargahı maliye sorumluluğu ile PKK/HPG'nin sözde Gare alanı maliye, aktarım ve lojistik sorumluluğunu yürüttüğü öğrenildi.

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Zinar Şiyar Adıyaman kod adlı Mehmet Bayden etkisiz hale getirildi
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