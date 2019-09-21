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Başkan Erdoğan’ın uçağı ’a indi

Başkan , 74. Dönem çalışmalarına katılmak üzere ABD’nin kentine geldi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 22.9.2019 02:05 Güncelleme Tarihi: 22.9.2019 02:08
Başkan Erdoğan’ın uçağı New York’a indi
Cumhurbaşkanlığı'na bağlı özel 'CAN' uçağıyla New York JFK Kennedy Uluslararası Havalimanı'na inen, Erdoğan'ı, Havalimanında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin, Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu, Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç ve New York Başkonsolosu Alper Aktaş ile diğer yetkililer karşıladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, havalimanından yoğun koruma tedbirleri altında Manhattan'da ikamet edeceği "The Peninsula Oteli'ne" geçmek üzere hareket etti.
74 BM Genel Kurul çalışmalarına katılmak üzere New York'a gelen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Beraat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulisi Akar'ında bulunduğu bakanların yanınsıra çok sayıda AK Partili bazı milletvekilleri ve üst düzey bürokrat eşlik ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 24 Eylül Salı günü BM Genel Kurulu'na hitap edeceği öngörülüyor. Çok sayıda liderle ikili ve çoklu görüşmeler yapacağı belirtilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'nın New York'un ünlü Time Square meydanı ve Sentrıl Park'ta düzenlenecek aşure günü etkinliklerine katılacağı duyuruldu. Erdoğan, Salı günü ise akşam saatlerinde Türk Bayrağı çekme törenlerine katılarak ABD temaslarına devam edeceği bildirildi.

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Başkan Erdoğan’ın uçağı New York’a indi
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