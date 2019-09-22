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Eyüpsultan’lı gençlerin akıllı yastık gururu

MUSTAFA KAYA
MUSTAFA KAYA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 22.9.2019
Eyüpsultan’lı gençlerin akıllı yastık gururu
Teknofest 2019'da "Teknofest İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışması"nda finale kalan Eyüpsultanlı öğrenciler Mustafa Karataş ve Bilal Sait Çelebi, işitme engelliler için alarmlı yastık tasarladı. Eyüpsultan Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Bilişim Akademi Robot Okulu'nun hazırladığı iki standı gezen Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, "Duymuyorum ama hissediyorum" adlı projeleriyle finale kalan Karataş ve Çelebi'yle uzun süre sohbet etti. Öğrencilerden Karataş, "İşitme engellilerin hayatını kolaşlaştırmak istiyoruz" dedi.
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Eyüpsultan’lı gençlerin akıllı yastık gururu
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