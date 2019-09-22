Maarif okulunda bir Afgan dâhi

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Türk Maarif Vakfı okullarından Afganistan Herat Erkek Lisesi'nde okuyan 16 yaşındaki Afganistanlı Hamid Moradi aldığı özel robotik eğitimiyle birçok buluşu hayata geçirdi. Moradi ABD'de düzenlenen uluslararası siber güvenlik yarışmasında dünya ikincisi oldu. Moradi'nin geliştirdiği Türk öğretmenlerinin mentorlüğünde afet anında iletişimin kesilmesi halinde sesli, görüntülü konuşma, mesaj gönderme ve dosya transferi yapma imkânı sağlayan sistem 50 kilometre mesafede 50 kişinin iletişim kurabilmesini sağlıyor. Sistem hakkında SABAH'a bilgi veren TMV Afganistan Direktörlüğü personeli Muhammed Musab Biçer "Böyle bir sistemin dünyada benzeri yok" derken Moradi "TMV'de hayatımda görmediğim desteği gördüm" diye konuştu.