Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Mevsimin ilk karı düştü

Mevsimin ilk karı düştü

Giriş Tarihi: 22.9.2019
Mevsimin ilk karı düştü
Yurt genelinde hava sıcaklıkları hissedilir derecede düşerken, Doğu Karadeniz sahil kesimi ile Ardahan'da mevsimin ilk karı yağdı. Giresun, Trabzon ve Gümüşhane yaylalarında yağan kar yer yer 5 santimetreyi buldu. Giresun'un Sisdağı, Karadoğa ve Çalık yaylaları ile Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Huser yaylası beyaza büründü. Ardahan'da da gün içinde etkisini gösteren soğuk hava, akşam saatlerinde yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Ardahan- Artvin kara yolunun Sahara mevkisinde yoğun sis ve tipi, sürücülere zor anlar yaşattı. Yetkililer buzlanmaya karşı uyardı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Mevsimin ilk karı düştü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN