Mevsimin ilk karı düştü

BUGÜN NELER OLDU

Yurt genelinde hava sıcaklıkları hissedilir derecede düşerken, Doğu Karadeniz sahil kesimi ile Ardahan'da mevsimin ilk karı yağdı. Giresun, Trabzon ve Gümüşhane yaylalarında yağan kar yer yer 5 santimetreyi buldu. Giresun'un Sisdağı, Karadoğa ve Çalık yaylaları ile Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Huser yaylası beyaza büründü. Ardahan'da da gün içinde etkisini gösteren soğuk hava, akşam saatlerinde yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Ardahan- Artvin kara yolunun Sahara mevkisinde yoğun sis ve tipi, sürücülere zor anlar yaşattı. Yetkililer buzlanmaya karşı uyardı.