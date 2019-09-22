Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Projelerimi sadece ülkem için yapmak istiyorum

Projelerimi sadece ülkem için yapmak istiyorum

CEVDET ÖZDEMİR
CEVDET ÖZDEMİR Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 22.9.2019
Projelerimi sadece ülkem için yapmak istiyorum
TÜBİTAK'ın Üniversite Öğrencileri Araştırma Projesi Yarışması'nda birinciliği İstanbul Bilgi Üniversitesi Mektronik Mühendisliği öğrencisi Hazer Doğanlar (19) Patlayıcılarla Uzaktan Mücadele Aparatı ( PUMAR) sistemi ile oldu. Doğanlar projesini "Kızıl ötesi hareket sensörleri ile el yapımı patlayıcıları uzaktan imha kabiliyetine sahip aktif koruma sistemi. Patent başvurumuzu yaptık. Prototipini yapmak ve eksiklerimizi tamamlamak için 150 bin liralık ilk yatırıma ihtiyacımız var. ABD' den benim bütün hayatımı karşılama karşılığında bu projeyi onlara satma teklifi geldi. Ama milli duygularla reddettim. Ülkemdeyim ve sadece ülkem için proje üretmek istiyorum, yatırım desteği bekliyorum" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Projelerimi sadece ülkem için yapmak istiyorum
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN