Yargıda at izi it izinden ayrılıyor

BUGÜN NELER OLDU

KanunHükmünde Kararnamelerle (KHK) ilgili tartışmalar devam ederken OHAL komisyonu titiz bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. KHK'lar kapsamında 125 bin 678'i kamu görevinden çıkarma, 3 bin 213'ü rütbe alma, 270'i yurtdışı öğrencilikle ilişiği kesme ve 2 bin 261 kurum ve kuruluşu kapatma olmak üzere toplam 131 bin 922 tedbir işlemi gerçekleştirildi. 20 Eylül itibarıyla komisyona 126 bin 200 başvuru yapılırken, 87 bin 100 dosya karara bağlandı. 39 bin 100 başvurunun ise incelemesi sürüyor. Karara bağlanan 87 bin 100 başvurudan 79 bin 960'u reddedildi. 7 bin 140 başvuru kabul edilerek bu kişilerin tekrar işe dönmelerinin önü açıldı.