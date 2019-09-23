Müslümanlar ‘öteki’ olarak etiketlendi

BUGÜN NELER OLDU

BaşkanRecep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, New York'ta ABD'li Müslüman toplumun kadın temsilcileriyle bir araya geldi. Irkçılık gibi, insanlığı nefrete iten hastalıklı düşüncelerin İslam'ın esenlik dolu ruhunda kaybolup gittiğine vurgu yapan Emine Erdoğan, dünyada hızla yükselen İslamafobi nedeniyle Müslümanların öteki olarak etiketlendiğini söyledi. "Müslümanlar terörle, kadına zulümle, savaşla anılıyor. Hiç tasvip etmediğimiz bazı kültürel uygulamalar, İslam dini diye tanıtılıp aleyhte kullanılıyor" diyen Emine Erdoğan, Müslümanların daha fazla birlik içinde olması gerektiği çağrısını yaptı. 11 Eylül'den bu yana, Amerika'da yükselen İslamofobi ve ırkçılık ile hep beraber mücadele edilmesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan, "Olimpik sporcu İbtihaj Muhammed hepimizin onuru! Malcolm x, hepimizi cesaretlendiriyor! Muhammed Ali, okyanus ötesinde bizlerin kahramanıydı. Şimdi de torunlarım için ilham kaynağı! Yani, hepimizin hayatı, mücadelesi, bir kelebeğin kanat çırpışı gibi, birbirine bağlı!" diye konuştu. İslam'ın en çok iftiraya uğradığı noktalardan birinin kadın hakları meselesi olduğuna dikkat çeken Erdoğan, şunları kaydetti: "Bizler İslam'ın altın çağında, kadınların öncüler ve önderler olarak, hayatın her alanında yer aldıklarını biliyoruz. Bunu hem yeni nesillere, hem de dünyaya iyi anlatabilmeliyiz. Bu ayak izlerini takip etmeliyiz." Programa, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun eşi Hülya Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın eşi Esra Albayrak ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın eşi Şule Akar da katıldı.EmineErdoğan, Türkiye'nin Daimi Temsilciliği'nce 25 Eylül'de BM Genel Merkezi'nde düzenlenecek, "Sürdürülebilir Atık ve Kaynak Yönetiminde Problemler ve Çözümler: Sıfır Atık'la İlgili Ulusal Girişimler Neden Önemli" başlıklı etkinlikte konuşma yapacak. Ulusal çapta "Sıfır Atık" hareketine önderlik eden Emine Erdoğan, 2017'den bu yana başarıyla sürdürülen Türkiye'nin "Sıfır Atık" tecrübesini paylaşacak. Emine Erdoğan, global düzeyde iklim değişikliği ve çevre sorunlarında ulusal girişimlerin neden önemli olduğu konusuna dikkati çekecek. Ayrıca ulusal düzeydeki kampanyalar ve eğitim seminerleri aracılığıyla atıkların azaltılması ve geri dönüşümün artırılması için kamuoyunun teşvik edilmesi de etkinliğin amaçları arasında yer alıyor.