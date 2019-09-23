Pençe-3’le PKK’ya ağır darbe

Irak'ın kuzeyinden Hakkâri ve Şırnak'a terörist sızmalarının önlenmesi için başlatılan Pençe 1-2-3 harekâtları kesintisiz sürüyor. Pençe-3 harekatında Şeraniş bölgesinde Türkiye sınırına yakın noktada harekât halindeki 7 kişilik terörist grup yerli SİHA'larca fark edildi. Görüntüler anında harekat merkezine aktarıldı ve bölgenin koordinatları lazerle işaretlendi. 2 uçakla gerçekleştirilen harekatta terörist grup nüfuz edici yerli ve milli akıllı mühimmatla vuruldu. 7 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Siir Pervari'deki Herekol Dağı'nda terörist grubun telsiz dinmelerinde, Kato'da sıkıştıkları için jandarma karakollarına saldırı hazırlığı içinde oldukları belirleninen teröristlere Siirt 3'üncü Jandarma Komando Tugayına bağlı Dadaşlar adıyla bilinen keskin nişancılardan oluşan JÖH Timleriyle operasyon düzenlendi. 1'i bölge sorumlusu 7 terörist silah ve mühimmatlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi.

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