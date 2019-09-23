Vatandaştan tam destek

BUGÜN NELER OLDU

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden İSPARK, İSTAÇ, BELTUR, BELBİM, Medya AŞ, İSFALT ve İSTGÜVEN şirketlerinde iş akitleri feshedilen işçilerin belediye önündeki eylemleri devam ediyor. İşçiler, eylemlerinin 26'ncı gününde İBB'nin Saraçhane'deki binasının karşısındaki Şehzadebaşı Parkı'nda "İBB Mağdurları Birlik ve Beraberlik" başlıklı etkinlikle vatandaşlarla bir araya geldi. Etkinliğe katılan AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç, İmamoğlu'nun seçim kampanyalarında sürekli olarak kucaklaşmaktan bahsettiğini belirterek, "Burada bir haklı mücadele başlatanlara sununa kadar destek vereceğiz" diye konuştu.