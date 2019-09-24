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Son dakika: ile 2. ortak kara devriyesi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Silahlı Kuvvetleri unsurları, 'de, Fırat'ın doğusunda güvenli bölge birinci safha uygulamaları kapsamında ikinci ortak kara devriyesine başladı.

Giriş Tarihi: 24.9.2019 08:39 Güncelleme Tarihi: 24.9.2019 09:50
Son dakika: ABD ile 2. ortak kara devriyesi

PKK/YPG terör örgütünün kontrolündeki Suriye'nin kuzeyinde oluşturulması planlanan Güvenli Bölge çalışmaları kapsamında ABD ile Türkiye ikinci ortak kara devriyesine başladı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin 15 kilometre doğusunda Türk bayraklı 4 zırhlı araçtan oluşan TSK konvoyu, ortak kara devriyesine katılmak için sınırı geçerek, ABD askeri konvoyuyla buluştu.

TSK ve ABD unsurları, Telabyad kırsalında kara devriyesi gerçekleştirecek.

Sınırın sıfır noktasındaki gelişmeleri çok sayıda basın mensubu takip ediyor.

TSK ve ABD unsurları, daha önce bir kez ortak kara devriyesi, 6 defa da ortak helikopter uçuşu gerçekleştirmişti. Fırat'ın doğusunda, 8 Eylül'de gerçekleştirilen ortak kara devriyesi, yaklaşık 3 saat sürmüştü.

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Son dakika: ABD ile 2. ortak kara devriyesi
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