Kamuda çakar bitiyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın araçlarda çakar ışıklarının işaretlerin yetkisiz kullanılmasının önlenmesi talimatı üzerine, İçişleri Bakanlığı harekete geçti. Kamudan başlayarak yetkisiz çakar kullanımına son veriliyor. 1 Kasım'dan itibaren kamuda, mahalli idarelerde, meslek kuruluşları ve üniversitelerde üst düzey yönetici, genel müdür, daire başkanının çakarlı araç kullanımı yasak olacak.

İçişleri Bakanlığı'nca yapılan düzenlemeye göre ambulans, itfaiye ve kolluk araçları ile güvenlik ve risk-tehdit değerlendirmesi kapsamında "devletin en üst protokolü"nde bulunan makamların emirlerine ve zatlarına verilen araçlar ve bu makamların korumasından sorumlu koruma araçları "çakar lamba" sistemlerini kullanabilecek. Bu araçlar dışında hiçbir araçta "çakar" olarak tabir edilen sesli uyarı işaretleri kesinlikle kullanılmayacak. Makamların korumasından sorumlu araçlar, sadece makam sahibi araçta olduğu sürece bu uyarı sistemini aktif kullanacak.



MESAFE SINIRI GETİRİLDİ

Makam sahibi araç içinde ya da makam aracı konvoyda bulunmadığı zaman bu uyarı sistemi kesinlikle kullanılmayacak. Hakkında koruma kararı verilmiş kişilerin kullanımındaki araçlar ile kolluk birimlerine ait sivil araçlarda sadece aracın tepe bölgesinde sabit ve/veya sökülüp takılabilir ışıklı uyarı sistemi bulunabilecek. Bu araçlarda tepe lambası bulunması, sürekli geçiş üstünlüğü sağlamayacak. Kolluk araçları dâhil geçiş üstünlüğünden yararlanma sürekli olmadığından, bu araçlar ancak tehdit/görev durumunun ortaya koyacağı zorunlu hallerde ve en az 150 metre önceden duyulabilir/ görülebilir şekilde ışıklı ve sesli uyarı sisteminin birlikte kullanılmasıyla kanunun öngördüğü geçiş üstünlüğü hakkından faydalanabilecek. Şartları sağlamayan tüm araçlara idari yaptırımlar uygulanacak.



VATANDAŞTAN DESTEK

Yeni düzenlemenin ardından harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü de çakarlı araçlarla ilgili denetim yaptı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerindeki denetimde yetkisi bulunmadığı halde çakar kullanan araçlara idari para cezası uygulandı. Çakarlı araçlara yapılan yeni düzenlemeyi sürücüler de olumlu değerlendirdi. Vatandaşlar, "Kanunlara uygun olmadığı halde gereksiz üstünlük kullanıp diğer sürücüleri taciz edenlerden bıkmıştık. Sonuna kadar destekliyoruz" dedi.

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