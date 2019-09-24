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Evet, darbeyi biz yaptık!

İtirafçı olan imamı ‘Salim’ kod adlı P.M. hain kalkışmayı FETÖ’nün yaptığını net ifadelerle anlattı. İtirafçı, üst düzey örgüt üyesi Cihat Yıldız’ın da bunu teyit ettiğini söyledi

Nazif KARAMAN
NAZİF KARAMAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 24.9.2019
Evet, darbeyi biz yaptık!

15 Temmuz darbe girişimi sırasında FETÖ'nün sözde Harp Okulu yapılanmasında Müdür Yardımcılığı görevini yürüten 'Salim' kod isimli P.M itirafçı oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada ifade veren P.M, darbeyi net bir şekilde FETÖ'nün yaptığına ilişkin söylemlerde bulunurken, örgütün mahrem yapılanmasında yer alan çok sayıda örgüt imamını fotoğrafla teşhis ederek savcılıkla paylaştı. 15 Temmuz hain darbe girişimini Fetullah Gülen cemaati olarak bildiğim FETÖ silahlı terör örgütünün yaptığından en ufak bir şüphem yoktur.' diyen P.M, örgütün saf duygularla hareket eden insanları kandırdığını söyledi.
'Salim' kod isimli P.M, 'Genel Müdür' pozisyonunda olan Cihat Yıldız tarafından kendisine 'Malımıza mülkümüze el konulmuş ne yapmamızı beklersin, sessiz mi kalacaktık' denildiğini söyledi.

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