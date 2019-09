FETÖ’nün ipliğini her yerde pazara çıkaracağız

BUGÜN NELER OLDU

Birleşmiş Milletler (BM) 74'üncü Genel Kurulu için ABD'de bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün Mandarin Oriental Otel'de düzenlenen "TÜRKEN Vakfı Geleneksel Yemeği" programına katıldı. Erdoğan, FETÖ'yle mücadele konusunda önemli mesajlar verdi. İşte konuşmanın satırbaşları:ABD'de geçmişten beri ülkemiz aleyhine faaliyet gösteren pek çok lobi bulunuyor. FETÖ'cü hainlerin de iki ülke ilişkilerini zehirlemek ve aynı zamanda Müslümanlar arasında fitne çıkarmak için yoğun bir gayret içinde olduğunu hepimiz biliyoruz. Biz 15 Temmuz gecesi 251 insanımızı şehit eden, 2 bin 193 vatandaşımızı da yaralayan bu örgütün ipliğini tüm dünyada pazara çıkarmakta kararlıyız.Pensilvanya'daki şarlatan başta olmak üzere tüm katillerden ve azmettiricilerden işledikleri cürümlerin hesabını yargı önünde tek tek soracağız. Örgüt elebaşı ve diğer teröristlerin ülkemize iadesi için Adalet ve Dışişleri Bakanlıklarımızın yoğun bir diplomasisi Amerika'da devam ediyor. Sizlerden de bu örgüte karşı uyanık olmanızı, FETÖ'cü alçakların gerçek yüzünü her platformda muhataplarınıza anlatmanızı istiyorum.Tek tipleştiren, formatlayan, genç dimağların hayallerini karartan bir eğitim modeli yerine, daha özgürlükçü, yenilikçi, reformist bir modele geçmiş bulunuyoruz. Hemen her fırsatta, istikbalimizin teminatı olarak gördüğüm siz gençlerimizin iyi bir eğitim öğretim almaları gerektiğini söylüyorum. Başarılı öğrencilerimizden eğitimlerini yurt dışında sürdürmek isteyenlerin önünü açtık. Hiç kimsenin hayallerinizi çalmasına, cesaretinizi örselemesine asla müsaade etmeyin.15 Temmuz gecesi kendi milletine bomba yağdıran mankurtlar gibi aklınızı ve kalbinizi birilerine asla kiraya vermeyiniz. Bizim inancımızda zulme rıza zulümdür. Zalimin de mazlumun da kimliğinin bir ehemmiyeti yoktur. Siz genç kardeşlerimin bu şuurla hareket edeceğine ülkemizin 'dünya 5'ten büyüktür' bayrağı altında sürdürdüğü hak ve adalet mücadelesine destek olacağına inanıyorum.Çağın çilesini sırtlanacak gençler sizlersiniz, istikbalimizsiniz, umudumuzsunuz. Her biriniz önemli görevlere gelecek, ülkenize ve İslam alemine hatta tüm dünyaya yön vereceksiniz. Teknolojide, inovasyonda, bilişimde çığır açacak projelere imza atacaksınız. Ben bu salonda geleceğin bakanlarını, devlet ve hükümet başkanlarını, siyasetçilerini, sanayicilerini, sporcularını, sanatçılarını, Nobel ödülleri alacak bilim adamlarını görüyorum.