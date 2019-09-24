Samet Efe’nin gökyüzü hayali TEKNOFEST’le gerçek oldu

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İstanbul Sultangazi'de yaşayan kas hastası Efe Samet Aslan'ın (12) gökyüzü hayali TEKNOFEST'te gerçek oldu. Evde solunum cihazına bağlı yaşayan Samet Efe, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun'un sürpriziyle evinden ambulansla alınarak festival alanına götürüldü. Burada uçuş gösterilerini izleyen, İHA'ları yakından inceleyen Samet Efe unutulmaz anlar yaşadı. Başkan Dursun da o anları, sosyal medyadan "Hayallerinin peşinden koşanların festivali Teknofest'i görmek isteyen Samet Efe'ye sürpriz yaptık. Ortaya bu muhteşem görüntüler Selçuk Bayraktar'ın dediği gibi, gökyüzüne bakan Samet Efe'nin gözlerindeki parıltı en kıymetli umut ışığımızdır." sözleriyle paylaştı.Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun'un sürpriziyle evinden ambulansla alınarak festival alanına götürülen Samet Efe'yle asker ve polisler özel olarak ilgilendi.