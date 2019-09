Aylan bebeği çabuk unuttunuz

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün 74'üncü BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada dünyaya tarihi bir çağrıda bulundu. "Bu salondaki tüm ülkeleri, adalet, vicdan, ahlak esası üzerine bina ettiğimiz politikalarımızı desteklemeye davet ediyorum" diyen Erdoğan, özetle şunları kaydetti:Dünyanın bir tarafı yüksek refah seviyesi ve lüks içinde hayatını sürdürürken, diğer tarafta açlığın, sefaletin, cehaletin kol gezmesi kabul edilemez. Şayet her birimiz güvende değilsek hiçbirimizin güvende olamayacağı gerçeğine sırtımızı dönemeyiz. Bu kürsüden yıllardır insanlığın kaderinin sınırlı sayıdaki ülkenin ihtiyarına bırakılamayacağını söylüyorum. Burada, sizlerin huzurunda tekrar ediyorum: 'Dünya 5'ten büyüktür'. Zihniyetimizi de, kurumlarımızı da, kurallarımızı da değiştirme zamanı çoktan gelmiştir.Nükleer güç sahibi ülkeler ile buna sahip olmayan ülkeler arasındaki adaletsizlik dahi tek başına, dünyanın dengelerini bozmaya yetiyor. Nükleer güce dayalı kitle imha silahlarının tümden yok edilmek yerine, her krizde bir koz olarak ortaya konması, herkes gibi bizi de rahatsız ediyor. Bu güç, ya herkes için yasak, ya herkes için serbest olmalıdır.Suriye krizini artık sona erdirmenin zamanı gelmiştir. Çatışma, açlık ve zulümden kaçan 5 milyon sığınmacıya ev sahipliği yapıyoruz. Bir başka ifadeyle Türkiye'de, Amerika'daki 29 eyaletin tek tek her birinin nüfusundan daha fazla sığınmacı bulunuyor. Ülkemizdeki sığınmacıların 3 milyon 650 binini komşumuz Suriye'den gelenler oluşturuyor. Yani şu an New York'un yarısı kadar Suriyeli kardeşimizi misafir ediyoruz.Aylan bebeği dünya çok çabuk unuttu. Unutmayın ki bir gün ola ki aynı durum sizlerin de başına gelebilir. Çünkü Aylan bebekler bir değil, binler, milyonlar. Bütün bunlara karşı tedbirimizi almak durumundayız.Suriye'de Anayasa Komitesi etkin ve verimli bir şekilde çalıştırılmalıdır. İkinci önemli husus, İdlip'teki muhtemel katliamların ve yaklaşık 4 milyon kişilik potansiyel göç dalgasının önüne geçilmesidir. Türkiye'nin yeni bir göç dalgasını daha karşılamaya ne tahammülü, ne de imkânı vardır. Bir diğer husus Fırat'ın doğusundaki PKK-YPG terör yapılanmasının ortadan kaldırılmasıdır. Tüm terör örgütlerine aynı mesafeden bakan bir anlayışı yerleştirmeden Suriye meselesine kalıcı çözüm bulamayız.ABD ile (haritayı göstererek) burada güvenli bölge oluşturulması konusundaki görüşmelerimiz sürüyor. Niyetimiz, ilk etapta 30 kilometre derinliğinde ve 480 kilometre uzunluğunda bir 'Barış Koridoru' tesis ederek, uluslararası toplumun desteğiyle 2 milyon Suriyelinin iskânını sağlamaktır. Şayet bölgenin derinliğini Deyrizor-Rakka hattına indirebilirsek, ülkemizden, Avrupa'dan ve dünyanın diğer bölgelerinden geri dönecek Suriyeli sayısını 3 milyona kadar çıkartabiliriz.Karşı karşıya olduğumuz her küresel meselede adil, hakkaniyetli, vicdanlı çözümler bulabileceğimizin mümkün olduğuna inanıyorum. Sözlerime şu temennilerle son veriyorum. Herkes için özgürlük, herkes için barış, herkes için refah, herkes için adalet, herkes için huzurlu ve güvenli bir gelecek.BAŞKAN Erdoğan'ın konuşması için Twitter'da açılan "#OurVoiceErdogan" (Sesimiz Erdoğan) başlıklı etiket 'trend topic' listesinde ilk sıraya yerleşti. Farklı dillerdeki paylaşımlarda Erdoğan'ın mazlumların yanında durduğu anlatıldı. "Cesaret abidesi Erdoğan" yorumları yapıldı.BAŞKAN Erdoğan, 1947 ve 2019'daki 4 ayrı İsrail haritasını kürsüden göstererek, "Merak ediyorum, bu İsrail neresidir" diye sordu ve ekledi: "Filistinli kadının İsrail güvenlik güçleri tarafından alçakça öldürüldüğü görüntüler bile vicdanları harekete geçiremiyorsa, artık sözün bittiği yerdeyiz demektir. Bakınız sene 1947 nerdeyse o sırada İsrail yok gibi. Tamamı Filistin. Sene 1947 paylaşım planı var, Filistin küçülüyor, İsrail büyüyor. Geliyorum 1967'ye, İsrail büyüyor, Filistin küçülüyor. Geliyorum bugüne, artık adeta Filistin yok. Neredeyse tamamına yakını İsrail. İsrail doyuyor mu? Hayır, doymuyor. Peki BMGK'nin, BM'nin İsrail ile ilgili almış olduğu bunca kararlar var. Bu kararlar uygulamaya geçiyor mu? Hayır, geçmiyor. Peki o zaman BM ne işe yarıyor? Bu çatının altında bizler aldığımız kararlarla tesirli olamıyorsak, adalet nerede temerküz edecek. İşte sıkıntımız burada."BAŞKAN Erdoğan, sürdürülebilir kalkınma konusunda BM Vesayet Konseyi Salonu'nda düzenlenen Liderler Diyaloğu toplantısında Türkiye'nin sığınmacılar için bugüne kadar 40 milyar dolar harcadığını vurguladı. Erdoğan, şunları söyledi: "Geçen sene insani bir krizin eşiğine gelen ve 4 milyon sivilin yaşadığı İdlib'de sükuneti korumak için diplomatik gayretlerimizi sürdürüyoruz. Suriye'de terörden temizlediğimiz bölgelerde okulları, hastaneleri, alt yapı ve üst yapı imkânlarını yeniden ayağa kaldırıyoruz. Şimdi aynı amaçla Fırat'ın doğusunu terör örgütlerinden temizlemeye hazırlanıyoruz."BAŞKAN Erdoğan dün BM'de yoğun bir görüşme trafiği yaşadı. Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Farmajo ile bir araya gelen Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı kabul etti. Erdoğan'ın BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'le görüşmesinde iklim değişikliği ve bölgesel konular ele alındı. Erdoğan ve Guterres, Medeniyetler İttifakı ile THY arasındaki işbirliği protokolünün imza törenine de katıldı.