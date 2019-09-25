DEAŞ propagandasına tutuklama

Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütü DEAŞ'ın elebaşı Ebu Bekir El Bağdadi'ye ithafen Arapça olarak, "Halife Ebu Bekir El Bağdadi'ye hediye. Allah onu korusun. Türkiye Konya vilayeti. Yakında inşallah." yazılı kağıdı sosyal medya hesabından paylaştığı iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu Hasen El H'nin (21) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli Hasen El H'nin, ifadesinde, bir ay önce Konya'ya geldiğini, sosyal medyada tanıştığı bir kişinin para karşılığında böyle bir paylaşım yapmasını istediğini ancak yaptığı paylaşıma rağmen para alamadığını söylediği öğrenildi.

Hasen El H, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.