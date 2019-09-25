Deklanşöre insanlık için bastı

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Alexander Hamilton ABD Gümrük Binası'nda, medya sponsorluğunu SABAH ve Daily SABAH gazetelerinin yaptığı Ara Güler Sergisi'nin açılışını yaptı ve Fahir Atakoğlu müzik dinletisine katıldı. Erdoğan, Fahir Atakoğlu ve programa katılan Prof. Dr. Aziz Sancar'a teşekkür etti. Serginin daha önce Kyoto, Londra ve Paris'te büyük bir teveccühle karşılandığını belirten Erdoğan, bu kez New York'taki sanatseverlerin ve Amerikalı dostların beğenisine sunulduğunu söyledi. Erdoğan, geçen yıl hayatını kaybeden "Master of Leica" unvanına sahip fotoğraf sanatçısı ve foto muhabiri Ara Güler için şunları söyledi:Ara Güler kendini, 'tarihi makinesiyle yazan bir foto muhabiri' diye tanımlıyordu. Son nefesine kadar da fotoğraf makinesinin deklanşörüne bizim için, tüm insanlık için basmaya devam etmiştir. Evime gelip resimlerimi çektiği zaman çok farklı bir anı bırakmıştı. Özellikle torunlarımla beraber çektiği resimlerin pozisyonlarını ayarlarken, hazırlarken gerçekten farklı bir anıyı unutamıyorum ve o anı tabii ki o fotoğraf karelerinin içerisinde her an bizimle beraber yaşıyor.Büyük sanatçılar, vefatlarından sonra da geride bıraktıkları eserleriyle yaşamaya devam ederler. Büyük usta Ara Güler de objektifiyle tarih yazmış, dünyanın önemli müze ve koleksiyonlarında eserleri yer almış, hayata dair fotoğraflarıyla milyonlarca kişiye ulaşmıştır. Aynı zamanda rahmetli, muzipliğiyle de anılan bir şahıstır. Nüktedan olmasının yanında gerçekten sizi durduğunuz yerde gülüp geçirir. Usta fotoğrafçımız arkasında 20. yüzyılın görsel hafızasını bırakmıştır.