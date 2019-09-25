Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Fatih’in azılı hırsızları yakalandı

Fatih’in azılı hırsızları yakalandı

Fatih’te ikametlere girerek hırsızlık yapan 2 şüpheli polis ekiplerinin dikkati üzerine yolda yürürken yakalandı. alınan şüphelilerin 4 hırsızlık olayının faili oldukları ortaya çıktı. Tutuklanan şüpheliler cezaevine gönderildi.

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 25.9.2019 15:17 Güncelleme Tarihi: 25.9.2019 15:17
Fatih’in azılı hırsızları yakalandı

İstanbul Emniyeti Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Fatih Yedikule Mahakkesi'nde şüpheli üzerine 33 yaşındaki Mehmet B. ve 25 yaşındaki Abdurrahman Z. durduruldu.

Ekipler, şahıslar ile ilgili yaptıkları araştırmada şüphelilerin 2 Eylül-21 Eylül 2019 tarihleri arasında Fatih'te meydana gelen 3 ayrı 'İkametten hırsızlık' ile 1 'İkametten hırsızlığa teşebbüs' olayının faili olduklarını tespit etti.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemleri ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Fatih’in azılı hırsızları yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN