Fatih’in azılı hırsızları yakalandı

İstanbul Emniyeti Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Fatih Yedikule Mahakkesi'nde şüpheli üzerine 33 yaşındaki Mehmet B. ve 25 yaşındaki Abdurrahman Z. durduruldu.

Ekipler, şahıslar ile ilgili yaptıkları araştırmada şüphelilerin 2 Eylül-21 Eylül 2019 tarihleri arasında Fatih'te meydana gelen 3 ayrı 'İkametten hırsızlık' ile 1 'İkametten hırsızlığa teşebbüs' olayının faili olduklarını tespit etti.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemleri ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.