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Son dakika haberi: 'da bombalı saldırı! Çevik kuvvet ekiplerini taşıyan otobüste !

Az önce gelen son dakika haberine göre 'da çevik kuvvet polisini taşıyan otobüsün geçişi sırasında bir meydana geldi! Patlamada çok sayıda yaralı olduğu belirtiliyor. Adana'nın Yüreğir ilçesinde patlama olduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ve ambulanslar sevk edildi. Olayla ilgili ayrıntılar geliyor...

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 25.9.2019 08:01 Güncelleme Tarihi: 25.9.2019 08:14
Son dakika haberi: Adana'da bombalı saldırı! Çevik kuvvet ekiplerini taşıyan otobüste patlama!

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi Kozan yolunda çevik kuvvet polislerini taşıyan otobüsün geçişi sırasında patlama meydana geldi. Olayın ardından bölgeye çok sayıda güvenlik ve sağlık ekibi sevk edildi. Saldırıda yaralananlar olay yerine gelen ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

ADANA VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA: YARALILAR VAR

Adana'da polis aracının geçişi sırasında bombalı saldırı düzenlendi.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yüreğir ilçesinde polis otobüsünün geçişi sıranda el yapımı ya da daha farklı bir bombayla saldırı düzenlendiğini kaydetti.

Demirtaş, saldırıda yaralananların olduğunu, ancak aldıkları ilk bilgilere göre yaralıların sağlık durumunun ciddi olmadığını bildirdi.

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Son dakika haberi: Adana'da bombalı saldırı! Çevik kuvvet ekiplerini taşıyan otobüste patlama!
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