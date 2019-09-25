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merkezli 7 ilde operasyonu: 23 gözaltı

merkezli 7 ilde /'ye yönelik düzenlenen operasyonda 23 kişi gözaltına alındı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 25.9.2019 12:05 Güncelleme Tarihi: 25.9.2019 12:06
Yalova merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 23 gözaltı

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgüt ile bağlantılı olduğu tespit edilen 23 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Yalova merkezli Bursa, İstanbul, Erzurum, Sakarya, Samsun ve Kocaeli'de eş zamanlı yapılan baskınlarda 23 şüpheli gözaltına alındı. Diğer illerde yakalanan şüpheliler de Yalova'ya getirildi.

Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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Yalova merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 23 gözaltı
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