31 Mart seçimlerinde FETÖ parmağı

BUGÜN NELER OLDU

İSTANBUL'DA 31 Mart seçimlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 7, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 3 ayrı dava açıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda, aralarında sandık kurulu başkan ve üyelerinin bulunduğu 37 şüpheli hakkında açılan 7 ayrı dava, İstanbul Ağır Ceza Mahkemeleri'nce kabul edildi. Bu davalarda, tutuksuz yargılanan sanıklardan 3'ü "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan, 34'ü ise "örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek" ile suçlandı. 1 şüphelinin soruşturma dosyası ise yetkisizlik kararıyla Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda 5 şüpheli hakkındaki soruşturma ise halen sürüyor. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı 31 Mart seçimlerine ilişkin 3 ayrı dava açtı. Bu davalarda, Kadıköy ve Ataşehir'deki sandıklarda görev yapan 41 sandık başkanı ve üyesi hakkında "görevi ihmal" suçundan 3'er aydan 1'er yıla kadar hapis cezası öngörüldü.